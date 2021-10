Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Markus Brier tankte für das Heimspiel Selbstvertrauen © Legends Tour

Schon seit geraumer Zeit gilt Markus Brier im österreichischen Golfsport als Legende. Mit seinem jüngsten Sieg auf der Legends Tour hat sich der 53-Jährige diesen Titel, wenn man so will, nun auch offiziell erspielt. In Solihull in England sicherte er sich den ersten Sieg auf dieser Ebene und gehört nun zum erlesenen Kreis jener Berufsgolfer, die auf vier Ebenen (Alps, Challenge, European und Legends Tour) gewonnen haben.