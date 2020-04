Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Steiermarks Tennis-Ass Sebastian Ofner © GEPA pictures

Kollektive Erleichterung herrscht bei den steirischen Top-Athleten, nachdem die Regierung hinsichtlich Trainingsmöglichkeiten für einen Großteil der Profisportler für den 20. April grünes Licht gegeben hat. „Ich werde gleich am Montag in die Südstadt fahren und mit dem Training starten“, sagt Tennis-Ass Sebastian Ofner, der sich in den letzten Wochen in seiner Heimat St. Marein mit Fitness- und Stabilitätsübungen fit gehalten hat und öfter gegen die Wand gespielt hat, "damit der Bewegungsablauf nicht verloren geht."