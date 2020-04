Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Franz Wittmann, Österreichs erfolgreichster Rallye-Pilot, Ex-ÖGV-Präsident und Golfklub-Betreiber, feiert am Dienstag den 70. Geburtstag nicht. Er begeht ihn.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz Wittmann feiert am Dienstag seinen 70er © gepa

Herr Wittmann sagt kaum jemand zum Franz, mit dem in den 1980er-Jahren jedes Kind groß geworden ist. „Man wollte 1983 sogar meine Hochzeit live im Fernsehen zeigen“, sagt der Niederösterreicher, der am Dienstag mit Ehefrau Rolanda und den Söhnen Franz jun. und Sebastian in Ramsau den 70. Geburtstag feiern wird. „Ein Datum, mehr nicht. Es wird ein Tag wie jeder andere. Ursprünglich war ein großes Fest geplant, aber das haben wir wegen Corona schon Mitte März abgesagt.“