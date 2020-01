Facebook

Bernd Wiesberger © AP

Der Einstieg in das neue Golfjahr ist Bernd Wiesberger und Matthias Schwab geglückt. Der Burgenländer liegt nach dem zweiten Tag des zur Rolex-Serie der European Tour zählenden 7-Millionen-Dollar-Turniers in Abu Dhabi mit sechs unter Par auf dem geteilten zwölften Rang. Der Steirer verbesserte sich nach einer verpatzten ersten Runde mit einem 66er-Tagesscore an die 24. Stelle. Beide Österreicher schafften damit souverän den Cut (1 unter).

Ein gelungener Schlag von Bernd Wiesberger:

Wiesberger, in der Weltrangliste an 23. Position, verzeichnete am Freitag drei Birdies und blieb bogeyfrei. Schwab gelangen gleich sieben Birdies bei einem Bogey. In Führung liegt der Italiener Francesco Laporta mit zehn unter Par.

The scores after 36 holes 📊#ADGolfChamps #RolexSeries — The European Tour (@EuropeanTour) January 17, 2020

Der Weltranglistenerste Brooks Koepka (USA) fiel am zweiten Tag durch eine 75er-Runde auf den geteilten 35. Rang zurück.