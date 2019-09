Facebook

Thorbjörn Olesen beim Gerichtstermin © AP

Der dänische Ryder-Cup-Sieger Thorbjörn Olesen bleibt von der European Tour ausgesperrt. Am Mittwoch absolvierte der 29-jährige Spitzen-Golfer (5 Turniersiege) einen weiteren Gerichtstermin in London nachdem ihm vorgeworfen wird, Ende Juli auf dem Transatlantik-Flug vom WGC-Turnier in Memphis eine Passagierin sexuell belästigt und sich zudem betrunken an Bord aggressiv verhalten zu haben.

Olesen war am 29. Juli nach der Ankunft in London Heathrow kurz festgenommen worden. Seitdem und bis zum Ausgang des Verfahrens ist er auf der Europa-Tour gesperrt. Der fünffache Tour-Sieger, 2012 beim Sieg von Bernd Wiesberger in Atzenbrugg Fünfter, bestreitet alle Vorwürfe. Eine weitere Anhörung ist für 13. Dezember geplant, provisorischer Prozessbeginn ist der 11. Mai 2020.