Eine starke Leistung zeigte Thaddeus Huainigg, der neun Monate im Jahr in Florida lebt, bei der US-Kids-WM.

Thaddeus Huainigg bei der US-Kids-WM in North Carolina © kk

Sepp Straka hat als erster Österreicher auf der PGA-Tour Fuß fassen können. Der gebürtige Wiener spielt ab Donnerstag das erste von drei Play-off-Turnieren um den FedEx-Cup, der Sieger erhält am Ende zehn Millionen Dollar, die Northern Trust Open. Straka zog als Jugendlicher nach Valdosta in Georgia, dort besuchte er zuerst die High School und später die University of Georgia.