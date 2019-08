Beim letzten Turnier der regulären PGA-Saison liegt der Österreicher nach drei Runden an zehnter Stelle.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sepp Straka © AP

Golfprofi Sepp Straka hat sich beim PGA-Tour-Turnier in Greensboro (North Carolina) nach drei Runden um zwei Ränge auf den zehnten Platz verbessert. Der gebürtige Wiener spielte am Samstag bei dem 6,2-Millionen-Dollar-Turnier auf dem Par-70-Kurs eine 67er-Runde mit sechs Birdies und drei Bogeys und hat gesamt 198 Schläge auf dem Konto.

Es führt vor dem Schlusstag der Südkoreaner An Byeong-hun mit 193. Seit seinem 28. Platz bei den US Open hat der im US-Bundesstaat Georgia lebende Straka in sechs Turnieren drei Top-12-Platzierungen erreicht, darunter einen dritten Rang, und schon vor der aktuellen letzten Tour-Woche die Spielberechtigung für 2020 praktisch abgesichert.