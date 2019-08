Facebook

Sepp Straka © GEPA

Profigolfer Sepp Straka präsentiert sich weiterhin in starker Form. Der Österreicher verzeichnete beim letzten Turnier der regulären PGA-Tour-Saison in Greensboro (North Carolina) eine 65er-Auftaktrunde (5 unter Par) und liegt damit vorerst auf dem geteilten 16. Rang. Die Führung teilen sich die beiden Südkoreaner Byeong Hun An und Sunjae Im mit jeweils acht unter Par.

Straka ist praktisch schon für das hochdotierte und mit 70 Millionen Dollar dotierte Saisonfinale qualifiziert. Die dreiteilige Session beginnt am nächsten Donnerstag mit dem Northern Trust in Jersey City.