Golf-Profi James Nitties aus Australien schaffte beim Europa-Tour-Turnier in Geelong neun Birdies in Folge. Damit stellte er den Weltrekord der Amerikaners Mark Calcavecchia ein.

© GEPA pictures

Golf-Profi James Nitties hat mit neun Birdies in Serie den Weltrekord eingestellt. Der 668. der Weltrangliste benötigte beim Turnier in seiner australischen Heimat in Geelong am Donnerstag auf den Löchern 15 bis fünf jeweils einen Schlag weniger als vorgegeben und zog mit Mark Calcavecchia gleich. Dem US-Amerikaner war das Kunststück 2009 bei einem PGA-Turnier in Kanada gelungen.

"Ich bin begeistert. So weit ich weiß, halte ich bisher keinen anderen Weltrekord, deshalb ist das schon ziemlich cool", sagte der 36-jährige Nitties, der nach seiner 64er-Runde zum Auftakt des Europa-Tour-Turniers trotzdem nur auf dem geteilten zweiten Platz rangierte. Sein australischer Landsmann Nick Flanagan lag beim mit umgerechnet rund 940.000 Euro dotierten Event mit zwei Schlägen Vorsprung in Führung.