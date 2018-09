Facebook

Celia Barquin Arozamena © FACEBOOK

Schock in der Sportwelt. Celia Barquin Arozamena, seit zwei Monaten nach ihrem Sieg im slowakischen Senica amtierende Europameisterin der Golf-Amateurinnen, ist in den USA auf einem Golfplatz tot aufgefunden worden. Barquin wurde wahrscheinlich während des Trainings angegriffen. Sie habe Stichwunden am Oberkörper, Hals und Kopf aufgewiesen, zitierten amerikanische Medien die Ermittler.

Die junge Frau studierte an der Universität von Iowa Bauingenieurwesen. Die 22-jährige Spanierin aus Puente San Miguel wurde am Montag auf einem Golfplatz in Ames (Iowa) leblos entdeckt. Golfer fanden auf dem Coldwater Kurs eine unbeaufsichtigte Tasche. Bei der Suche nach dem Besitzer machen sie in der Nähe den grauslichen Fund. Laut Medienangaben hat die Polizei bereits einen 22-Jährigen als Mörder identifiziert.

Die Golferin studierte an der Iowa State University Bauingenieurswesen. Dank ihrem EM-Gold hätte Arozamena im kommenden Jahr an den Women's British Open in Woburn teilnehmen können. Nacho Gervas, technischer Direktor des spanischen Golf-Verbandes, sagt: "Sie war eine Spielerin, die ohne Zweifel auf dem Weg an die Spitze war." Im aktuellen Amateur-Weltranking belegt Arozamena den 44. Platz.

Foto © FACEBOOK

"Wir sind tief bestürzt", sagte Christie Martens, Golftrainerin der Uni, an der Arozamena 2018 zur "Sportlerin des Jahres" gekürt wurde. "Celia war eine wunderbare Person, die von ihren Teamkolleginnen sehr gemocht wurde." Alejandro Blanco, Chef des spanischen Olympia-Komitees, sprach von einem "tiefen Schock".

Erst zwei Monate zuvor war auf dem selben College Mollie Tibbetts beim Joggen ermordet worden.