Rory McIlroy hat nach sieben Jahren Ehe die Scheidung von seiner Frau Erica Stoll eingereicht. Das Paar hat die gemeinsame dreijährige Tochter Poppy. Der vierfache Major-Sieger und aktuell Zweite in der Golf-Weltrangliste und die Amerikanerin lernten sich 2012 beim Ryder Cup kennen und wurden zwei Jahre später ein Paar. Wenige Monate zuvor hatten der Nordire und Tennisstar Caroline Wozniacki, die einst die Nummer eins der Welt war, ihre Verlobung aufgelöst

„Erica war damals in der Ryder-Cup-Woche immer diejenige, die uns ein- und auscheckte. Sie war dort beim Transport, also war sie immer auf dem Parkplatz beim Clubhaus“, erinnerte sich McIlroy 2019 an das Kennenlernen zurück. Der Golf-Pro heiratete Stoll 2017 in Ashford Castle in Irland, unter den Gästen waren unter anderem Steve Wonder, Ed Sheeran und Coldplay-Frontmann Chris Martin.

„Respektvoll und freundschaftlich“

Stoll begleitete McIlroy bei verschiedenen Veranstaltungen im Golfzirkus, darunter letztes Jahr beim Ryder Cup in Italien. Aus dem Team des Superstars heißt es: „Es ist Rorys Wunsch, sicherzustellen, dass diese schwierige Zeit so respektvoll und freundschaftlich wie möglich verläuft.“

McIlroy schlägt am Donnerstag bei der PGA Championship ab. 2012 und 2014 konnte der 35-Jährige, der vergangene Woche mit der Wells Fargo Championship die Generalprobe für sich entscheiden konnte, das Major-Turnier bereits gewinnen.

