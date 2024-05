Mit der österreichischen Par-3-Meisterschaft am GC Andritz (es siegte der Amerikaner Brandon Kewalramani vor Florian Ruprecht) fiel am Dienstag der bereits traditionelle Startschuss für die am Donnerstag (7.30 Uhr) beginnenden und zur Alps Tour zählenden „Gösser Open“ in Maria Lankowitz. Mit von der Partie ist auch wieder der bereits zweimalige Gewinner Lukas Nemecz, der für den Auftritt in der Heimat extra einen Abstecher von der DP World Tour in die Steiermark macht. „Das Ziel ist natürlich wieder der Sieg. Und ich weiß, was es dafür braucht. Man muss die Par 5 nützen und einen heißen Putter haben“, sagt der Grazer.