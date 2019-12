Weiz trifft im "Heimspiel" in Eggenberg heute (19.30 Uhr) auf den UVC Graz. Die Oststeirer wollen endlich in ihrer eigenen Halle spielen, auch ein Rückzug aus der Bundesliga wurde (kurz) angedacht.

Am Samstag trifft Weiz auf den UVC Graz © GEPA pictures

Wenn Weiz und Graz heute (19.30 Uhr) in der Volleyball-Bundesliga aufeinandertreffen, ist die Ausgangslage klar: Als Siebenter sind die Weizer Außenseiter gegen die Drittplatzierten Grazer. Dennoch sagt der Obmann der Weizer, Gernot Schoberer: "Gegen die Grazer haben wir immer gut gespielt." Überhaupt würden die Weizer mit der Qualität des Gegners auch selbst wachsen. "Stimmt. In Spielen, in denen wir gewinnen müssen, tun wir uns meistens schwerer. Das ist, glaube ich, eine Kopfsache", sagt Schoberer.