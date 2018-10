Facebook

© GEPA pictures

Die Damen des UVC Graz mussten sich im Hinspiel der ersten Runde in der Champions League dem niederländischen Meister Sliedrecht mit 0:3 geschlagen geben.

Vor 850 Zusehern im Raiffeisen-Sportpark in der Grazer Hüttenbrennergasse unterlag die Mannschaft von Trainer Dusan Jesenko den körperlich überlegenen Gästen mit 13:25, 14:25, 17:25.

Anja Dörfler resümierte nach der Partie zufrieden: "Wir hätten gerne besser gespielt. Es war trotzdem ein cooles Gefühl in der neuen Halle zu spielen. Wir haben es genossen, auch wenn die Niederländerinnen auf einem anderen Level Volleyball spielen."

Auch bei UVC-Kapitänin Eva Dumphart überwogen die positiven Dinge: "Wir haben uns von Satz zu Satz gesteigert und im dritten Satz phasenweise gut mithalten können. Es ist keine Tragik, gegen diese Mannschaft zu verlieren. Wir haben viel gelernt."

Das Rückspiel findet in der kommenden Woche am Mittwoch in den Niederlanden statt.