Die UVC-Damen treten heute (20.25 Uhr) als erste steirische Volleyball-Mannschaft in der Champions League an. Sliedrecht ist zu Gast.

Die Doublesieger der Vorsaison © GEPA pictures

Der Auftakt in die heimische Meisterschaft ist für die Damen des UVC, ihres Zeichens amtierender Meister und Cupsieger, alles andere als gelungen. In den ersten beiden Spielen gingen die Grazerinnen jeweils als Verliererinnen vom Spielfeld. „Wir haben in der Vorbereitung eine kurze Phase gehabt, wo einige Spielerinnen krank oder verletzt waren. Da fehlt noch ein bisschen die Abstimmung“, sagt Manager Frederick Laure.„Außerdem sind wir die Gejagten, meistens in der Favoritenrolle. Das ist auch nicht so einfach.“

Das wird heute (20.25 Uhr) anders sein, wenn die „Uhrturmchicks“ als erste steirische Mannschaft überhaupt in der Volleyball-Champions-League aufschlagen werden. Der niederländische Klub Sliedrecht gastiert im Hinspiel in der neuen Halle in der Hüttenbrennergasse. „Da sind wir Außenseiter, diese Rolle ist uns in der vorigen Saison schon gut gelegen“, sagt Laure.

Befreit aufspielen

Das sieht auch Kapitänin Eva Dumphart so. „Wir haben nichts zu verlieren und können befreiter aufspielen als in den letzten beiden Spielen.“ Dass die Herausforderung Champions League eine Nummer zu groß ist, glaubt Dumphart nicht: „Wir sind noch nicht in Fahrt, aber das Champions-League-Spiel kommt zur richtigen Zeit.“

Früh genug kann die Partie übrigens auch für die Verantwortlichen bei den Grazern nicht kommen. „Der Stress nagt schon an den Nerven“, gibt Laure zu. „Die Aufbauarbeiten und alles Drumherum, das ist schon größer als im Europacup. Es ist halt die Champions League.“ Darum wird diesmal auch die ganze Halle geöffnet sein, verlangt die Königsliga doch eine Kapazität von 3000 Plätzen. „Wir hoffen daher auf viele Fans.“

Finanziell lohnt sich das Abenteuer Champions League eigentlich nicht. „Das ist nicht wie etwa im Fußball. Das Ganze kostet uns viel. Wir bekommen nichts, wir zahlen dafür“, sagt der Manager, der über einen möglichen Nichtantritt kaum nachgedacht hat. „Die Mädels sind Meister geworden, wir haben die neue Halle. Und Europacup-Erfahrung haben wir ja auch genug, nur halt nicht auf diesem Niveau. Da haben es sich unsere Spielerinnen schon verdient, dass sie in der Champions League spielen dürfen.“

Und die Damen versichern, „alles zu geben“. Für sich selbst, für den Verein, aber auch für die Zuschauer. „Wir hoffen natürlich auf eine gute Stimmung“, unterstreicht auch Dumphart noch einmal. Die kommt bei UVC-Spielen ja selten zu kurz. Vielleicht wird die Atmosphäre heute sogar königlich ...

