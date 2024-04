Während Extratribünen und Hallenboden für das vierte Spiel der „Best of seven“-Finalserie in der Volleyball-Bundesliga bereits seit vergangener Woche in der Hartberghalle bereitstehen, hat der Verband aufgrund der 3:0-Führung von Tirol vor diesem Wochenende alle Utensilien für die Siegerehrung in die Oststeiermark geschickt. Geht es nach TSV-Geschäftsführer Markus Gaugl, hätte man sich die Portokosten dafür sparen können. „Es wurde vom Verband schon alles bereitgestellt, aber diese Sachen werden wir nicht brauchen“, sagt er mit einem Augenzwinkern. „Die Jungs sind heiß, das Publikum wird uns tragen und wir freuen uns auf das nächste Volleyballfest in Hartberg.“