Was für Hartbergs Volleyballer in der Bundesliga gilt, soll auch beim österreichischen U20-Nationalteam den Unterschied machen. Von Donnerstag bis Samstag kämpft der rot-weiß-rote Nachwuchs gegen Spanien, Dänemark und Belgien in der Oststeiermark um die Qualifikation für die EM und kann dabei vor allem auf den heimischen Anhang setzen: „Es ist schon besonders, dass wir mit diesem U20-Nationalteam in Hartberg spielen dürfen. Mithilfe des Publikums wollen wir die EM-Quali unbedingt schaffen“, stellt U20-Coach Markus Hirczy klar, der auch beim TSV das Zepter schwingt.