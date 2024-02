Wenn die Erzbergmadln heute zu Hause mit einem Steirerderby ins Playoff starten, kommen die Kommandos nicht mehr von Muhamed Ali Bajraktarevic. Die Obersteirerinnen trennten sich nach einem durchwachsenen Grunddurchgang vom Coach, starten in der heißen Phase somit neu durch. „Man kann ihm nichts vorwerfen, aber die Stimmung in der Mannschaft hat einfach nicht mehr gepasst“, sagt Obmann Olaf Mitter vor dem Duell mit den „Uhrturmchicks“. Die Nachbesetzung kommt nicht nur aus den eigenen Reihen, sondern sogar aus dem eigenen Kader.

Denn mit gerade einmal 23 Jahren schlüpft Anna Lena-Bruchmann von der Zuspielerin in die Rolle der Trainerin. „Sie ist schon fast die gesamte Saison verletzt und hat übernommen. Bisher waren die Mädels von den ersten Trainings auch begeistert“, sagt Mitter über die „Wunschlösung“ auf der Trainerposition. Für die gebürtige Hartbergerin ist es logischerweise eine völlig neue Aufgabe. „Erfahrung bringe ich als Trainerin nicht viel mit, aber ich habe das ganze Team in meinem Rücken und genau darum geht es“, sagt Bruchmann, die sich noch keine Gedanken über eine langfristige Karriere als Coach gemacht hat. „Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Jetzt liegt der Fokus ohnehin voll auf dem Play-off.“ Und in diesem ist auch für sie die Ausgangslage klar: „Natürlich können wir nur überraschen aber wir werden mit Sicherheit voll zusammenhalten, das ist unser Grundsatz.“

Aufseiten der Grazerinnen sieht sich Manager Frederick Laure gewarnt, stellt aber auch klar: „Wir sind klarer Favorit in diesem Viertelfinale. Natürlich müssen wir unsere Leistung aber erst aufs Feld bringen.“ Während die UVC-Frauen also klar in der Favoritenrolle sind, geht es für die „Schlossbergboys“ zu Hause schon im ersten Spiel um alles. Aufgrund eines durchwachsenen Finales im Grunddurchgang geht es für die Grazer heute (18.30 Uhr) im ersten Spiel der best-of-three-Serie gegen Aich/Dob. Das Rückspiel wie auch ein mögliches Finalspiel würden dann in Bleiburg stattfinden. „Wir wissen, dass wir gegen sie gewinnen können“, meint Kapitän David Reiter und spricht damit den 3:0-Heimsieg zum Auftakt der Saison an. „Die ganze Mannschaft ist heißt auf dieses Duell. Wir wollen den ersten Schritt machen.“