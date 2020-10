Nach zwei Siegen in Serie will der SC Kelag Ferlach auswärts in Bregenz Erfolg Nummer drei.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Florian Ploner war bisher relativ treffsicher, er hat schon 22 Tore erzielt © GEPA pictures

Für den SC Kelag Ferlach geht es in der spusu-Liga in die gewünschte Richtung, die das Team nun beibehalten will. Nach den Siegen gegen Linz und Krems wartet heute auswärts Bregenz. Der Rekordmeister hat zuletzt etwas an Glanz eingebüßt, ist aber nach wie vor ein Gegner, der äußerst unangenehm sein kann. Was nichts daran ändert, dass die Kärntner mit einem Sieg im Gepäck die Rückreise antreten wollen.