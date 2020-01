Facebook

Österreichs Handball-Nationalteam hat im letzten Auftritt der EM 2020 ein 36:36 (17:19) gegen Weißrussland erkämpft. Zum Abschluss der Hauptrunde rannte die ÖHB-Auswahl am Mittwoch in der Wiener Stadthalle lange einem Rückstand hinterher. Ein Treffer von Nikola Bilyk in den Schlusssekunden reichte aber zum Remis, das Rang acht und damit das beste Ergebnis bei einer EM sicherstellte.