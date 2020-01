Ball-Saison, Teil V"Pajo" filetiert die Gegner

Was sagt Teamchef Ales Pajovic über die Gegner Österreichs in der Hauptrunde?

Ball-Saison - Geschichte rund um die Handball-EM

Ales Pajovic war ein gefragter Mann beim großen Pressetermin vor der Hauptrunde von Wien. Die Trainer und ein paar Spieler Kroatiens, Spaniens, Deutschlands, Tschechiens und freilich Österreichs wurden von Journalisten regelrecht belagert. Es war vorbei mit der Beschaulichkeit in der Halle B, wo das Pressezentrum eingerichtet ist. Während es in der Vorrunde noch beschaulich ablief und wir Österreicher den Ton angaben, steigen sich die Kollegen nun gegenseitig auf die Füße. Mit den Großmächten sind auch die Heerscharen an Berichterstattern, Analytikern und Technikern gekommen. Alleine daran ist zu erkennen, welche Bedeutung der Sport etwa in Deutschland hat.