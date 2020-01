Seppo Frimmel ist der DJ in Österreichs Kabine. Was wird er heute vor dem Spiel gegen die Ukraine auflegen? Österreichs Keeper im Schnellinterview.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ball-Saison - Geschichte rund um die Handball-EM © Kleine Zeitung

Es ist ein verwinkelter Gang von der österreichischen Mannschaftskabine zum Feld in der Wiener Stadthalle. Da bleibt beim Marsch in Richtung Feld noch genug Zeit, um sich so richtig mit motivierenden Schreien gegenseitig "scharf" zu machen. Den Anheizer für den Abend wird heute wieder Seppo Frimmel geben. Der linke Flügel ist der DJ in der Kabine und wird auch vor dem Ukraine-Spiel die Songauswahl treffen. Eine Hit-Liste hat er nicht, aber ein paar Klassiker verrät er dennoch.