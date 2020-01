Kleine Zeitung +

Ball-Saison, Teil I Die Handball-Stars in der Regentonne

Die EM-Stars in Graz klettern nach den Spielen in der Kabine in Regentonnen. Warum sie das tun und was in den Tonnen ist - und was sich die Teams vom Grazer Organisator Didi Peißl sonst noch gewünscht haben.