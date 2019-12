Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Adonis Gonzalez-Martinez freut sich über den Einzug in die Bonusrunde © GEPA pictures

Nach einem wirklich grandiosen Grunddurchgang, ein Spiel ist am Sonntag noch ausständig, holte sich der SC Kelag Ferlach erstmals in der Vereinsgeschichte ein Ticket für die Bonusrunde in der spusu Liga (HLA). Mit einem souveränen 24:19-Sieg bei Bärnbach/Köflach gelang dieses Kunststück. Den Kärntnern hätte ein Punkt gereicht, aber sie gingen gegen das Tabellenschlusslicht lieber auf Nummer sicher.