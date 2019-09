Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Endlich konnten die Grazer erstmals in dieser Saison jubeln © GEPA pictures

Das Gute vorweg: Es hat sich keiner verletzt und Graz hat in der obersten Liga nach drei Niederlagen angeschrieben; es war der erste Sieg unter Trainer Damir Djukic. Sonst waren die Höhepunkte im ersten A-Liga-Derby zwischen der HSG Graz und den Weststeirern dünn gesät. So dünn, dass man – vor allem, um das weststeirische Handballherz zu schonen – den Mantel des Schweigens über das erste A-Liga-Derby nach 17 Jahren hüllen sollte. Nur so viel: Vor allem die erste Hälfte war ernüchternd und Graz hat sich vor 1200 Zusehern nicht den sprichwörtlichen Haxen ausgerissen und 31:24 (16:9) gewonnen.