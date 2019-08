Facebook

Greifen heute ins geschehen ein: Gonzalo Riberio (Leoben) und Anes Besic (Trofaiach) © GEPA pictures

Kein Stein blieb bei Leoben nach dem Abstieg aus dem Handball-Oberhaus auf dem anderen: Gleich sechs Spieler wurden abgegeben, einige Akteure geholt, Eigenbauspieler in die Kampfmannschaft integriert und mit Dino Poje ein neuer Trainer verpflichtet. Auf dem 44-Jährigen ruhen auch die Hoffnungen für den Neustart in der spusu Challenge. „Er hat zwölf Jahre lang in Ferlach Jugendmannschaften trainiert und ist damit sicher der Richtige für unser junges Team“, verteilt Sportmanager Klaus Mitterdorfer Vorschusslorbeeren an den Kroaten.