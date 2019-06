Facebook

Die Zwillinge in Aktion: Daniel Wuzella (links) sowie Stefan © KK/Klinger (2)

"Wir wollen Handballprofis werden!“ So lautete bereits in jungen Jahren der Berufswunsch der Feistritzer Zwillinge Daniel und Stefan Wuzella. Dieses Statement brachte ihnen allerdings nicht nur Zustimmung, doch das Duo ließ sich vom Pessimismus mancher Leute nicht entmutigen. Sie wollen ihren Traum leben und haben nun die große Chance dazu. Bei einem Trainingscamp in Flensburg blieb den Verantwortlichen des Spitzenklubs und Champions-League-Siegers das Talent der Kärntner nicht verborgen und so nahm alles seinen Lauf.