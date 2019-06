Die HSG Bärnbach/Köflach fixierte mit einem 26:22 den Aufstieg in die höchste Handball-Liga Österreichs.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die HSG Bärnbach/Köflach jubelt über den Aufstieg © GEPA pictures

Die HSG Bärnbach/Köflach hat nach drei Jahren die Rückkehr in die oberste Handball-Spielklasse geschafft. Die Steirer gewannen am Samstag das dritte Finalspiel der Challenge Liga gegen den UHC Hollabrunn vor Heimpublikum 26:22 (11:8) und entschieden dadurch die "Best-of-three"-Serie 2:1 für sich. Hollabrunn muss hingegen weiter auf den ersten Aufstieg in der Klubgeschichte warten.