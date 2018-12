Facebook

© GEPA pictures

Rechnerisch ist freilich vieles möglich in der höchsten Handballliga der Herren, was das Erreichen der Bonusrunde und den fixen Einzug ins Viertelfinale betrifft. Drei Runden werden noch ausgetragen und außer Leader Krems ist keiner mathematisch „safe“. „Das Auswärtsspiel wird eines unserer schwersten. Krems spielt heuer richtig stark, dominiert die Liga und hat zuhause heuer noch nie verloren. Wir wollen die Bonusrunde erreichen, wissen, dass wir mit den anderen Teams heuer mithalten können und konnten in dieser Saison auch schon öfters überraschen. Vielleicht gelingt es uns ja auch in Krems und wir punkten. Die Motivation dazu haben unsere Burschen auf jedenfall“, sagt Coach Ales Pajovic.

