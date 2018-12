"Die Jungen benötigen viel mehr Spielzeit"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Patrick Spitzinger zählt bei den Ferlachern zu den talentierten jungen Wilden © GEPA

Ferlachs Patrick Spitzinger zählt in der U20 zu den Leistungsträgern der Kärntner. In der Kampfmannschaft nahm er die Gelegenheit beim Schopf, als Matias Rath verletzt ausfiel – und avancierte dadurch zum Überraschungsmann. „Das hat mir getaugt, dass mir das Vertrauen geschenkt wurde und es ist viel wert, das gewisse Gespür zu bekommen. Körperlich ist es um einiges intensiver. Je mehr Spielpraxis, je größer ist es ein Vorteil“, erzählt der Feldkirchner, der sowohl im rechten Rückraum als auch am rechten Flügel zum Einsatz kommt. „Ich muss gestehen, dass ich mich am Flügel noch nicht eingelebt habe, aber das kommt noch.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.