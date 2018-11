Graz mühte sich in der spusuLiga zu einem Pflichtsieg gegen Linz. Leoben feierte in Wien bei Meister Margareten einen Sieg.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Graz jubelte über zwei Punkte gegen Linz © GEPA pictures

Das war (unnötig) spannend, als sich die HSG Graz gegen Schlusslicht Linz zu einem 31:26 (14:16) gemüht hatte. Dabei war es ob der Tabellensituation ein Pflichtsieg. „Es hätte alles gepasst, dass wir eine Watsch’n kassieren, und dann haben wir uns noch irgendwie zum Sieg gerettet. Das Spiel war lange eine Katastrophe und nun haben wir unser Glück wohl aufgebraucht“, sagte Graz-Boss Michael Schweighofer. „Es war dennoch wieder ein wichtiger Schritt in Richtung oberes Play-off und nur das zählt.“

Leoben legte in der Hollgasse fulminant los und war gegen die Fivers schon acht Tore vorne. Obwohl die Wiener nach der Pause noch ausglichen, setzten sich Spielertrainer Damir Djukic (8 Tore) und Co. 34:31 durch. „Ein historischer Sieg“, sagte Sportdirektor Klaus Mitterdorfer, „Leoben hat noch nie bei den Fivers gewonnen.“

Ergebnisse RETCOFF HSG Graz - HC LINZ AG 31:29 (14:16)

Werfer RETCOFF HSG Graz: Nemanja Belos (6), Matjaz Borovnik (6), Rok Skol (5), Daniel Dicker (5), Philipp Moritz (5), Thomas Eichberger (1), Thomas Scherr (1), Timo Gesslbauer (1), Otmar Pusterhofer (1)

Margareten - Union JURI Leoben 31:34 (13:19)

Werfer Union JURI Leoben: Damir Djukic (8), Thomas Kuhn (7), Marko Tanaskovic (5), Christian Hallmann (4), Patrick Stolz (4), Moritz Mittendorfer (3), Stefan Salbrechter (2), Stephan Jandl (1) Weiter: Ferlach – Hard 24:29, Schwaz – Krems 28:28 spusu-Challenge: Margareten II – Vöslau 33:28, Hollabrunn – HSG Bärnbach/Köflach 26:25, Korneuburg – Atzgersdorf 35:34, Trofaiach – HC Kärnten 27:26, St. Pölten – Bruck 20:22.

In der zweiten Liga musste Bärnbach/Köflach nach sieben Spielen ohne Niederlage in Hollabrunn ein 25:26 hinnehmen, blieb aber Spitzenreiter. Obmann Gerhard Langmann haderte mit einigen Schiedsrichterentscheidungen im Finale. Die Trofaiacher haben gegen den HC Kärnten in einem facettenreichen Spiel den zweiten Sieg eingefahren. Bei den Steirern riss der Schlendrian ein, doch es war ein 27:26-Sieg des Willens. Bruck erkämpfte in St. Pölten mit einer guten Schlussphase noch einen 22:20-Sieg.