Ein Ständchen beim Training am Vormittag und etwas Süßes am Nachmittag – so stimmt man sich gerne auf eine schwere Aufgabe ein. „Ein Stück Mehlspeise darf zum 30er schon sein“, sagte Christoph Neuhold mit einem Lachen. Der Abwehrspezialist und Aufbauspieler empfängt am Sonntag (17.45) mit seinen Füchsen in Bruck die Fivers. Es wird das erste Spiel der Viertelfinalserie serviert. In einem möglichen (dritten) Entscheidungsspiel hätten die Obersteirer abermals Heimrecht. „Das brauchen wir hoffentlich nicht“, sagt Neuhold, „auf Platz drei im Grunddurchgang sind wir sehr stolz. Aber wir müssen aufpassen, sonst ist der ganz schnell für die Katz.“ Die Schnelligkeit ist auch die größte Waffe der Wiener. „Das müssen wir unterbinden.“ Mit viel Konzentration bei den Abschlüssen sollen den Margaretnern keine Konter aufgelegt werden – Neuhold will nach seinem Geburtstag keine Geschenke verteilen. „Das Halbfinale wäre ein weiterer wichtiger Schritt für den Verein.“ Vor den Herren spielen noch die Frauen der Füchse und es ist Derby-Zeit. Die HIB Graz gastiert ab 14.45 Uhr in Bruck.