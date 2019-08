Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lena Plesiutschnig (Bild) verlor mit Katharina Schützenhöfer im Achtelfinale © GEPA pictures

Die österreichische Bilanz beim Beachvolleyball-Major-Turnier auf der Wiener Donauinsel fällt ernüchternd aus. Mit Martin Ermacora/Moritz Pristauz sowie Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig sind am Freitag die letzten noch im Bewerb verbliebenen einheimischen Vertreter ausgeschieden.

Ermacora/Pristauz unterlagen in der ersten K.o-Runde den Vorjahresdritten Cherif Younousse/Ahmed Tijan aus Katar klar 0:2 (-13,-16) und belegten den 17. Platz. Schützenhöfer/Plesiutschnig mussten sich im Achtelfinale den kanadischen Weltmeisterinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes 0:2 (-14, -16) geschlagen geben und wurden Neunte.

Bei den Herren waren das ÖVV-Topduo Clemens Doppler/Alexander Horst und Robin Seidl/Philipp Waller bereits vorzeitig als Gruppenletzte gescheitert. In den vergangenen beiden Jahren hatten Doppler/Horst mit WM-Silber und dem Viertelfinaleinzug noch für Glanzlichter gesorgt.