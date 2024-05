Wenn Graz am Wochenende wieder zur Beachvolleyball-Hauptstadt Österreichs aufsteigt, ist mit Philipp Waller beim österreichischen Pro-Open-Turnier auch ein ehemaliger Champion am Start. Der gebürtige Feldbacher siegte am Murbeach vor zwei Jahren mit Jakob Reiter. Dieses Jahr kommt es zu einer Premiere. „Ich spiele erstmals mit Paul Pascariuc ein Turnier, da wir beide in einer Trainingsgruppe in Wien sind. Da sich mein Partner Martin Ermacora verletzt hat, kommen wir so zu ein paar guten Spielen“, verrät das rot-weiß-rote Beachvolleyball-Aushängeschild.