Sie wird UBI Graz unter dem Korb künftig fehlen: Simone Sill © (c) Bernd Kohlmaier

Für Simone Sill ist es so etwas wie ein Eintritt in eine neue Sphäre. Von der Steiermark geht es für sie nach Katalonien, von der kleinen Basketball-Nation Österreich in das Land des amtierenden Damen-Europameisters Spanien. Die Grazerin wechselt von UBI Graz zum Klub Basquet Valls in die dritte spanische Liga – und erfüllt sich ihren Traum, Profi-Basketballerin zu werden.