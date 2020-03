Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der Vertrag mit UBI-Trainer Andrej Kuzma wurde aufgelöst © Bernd Kohlmaier

„Riesenforderungen zu stellen, wäre unmoralisch, denn es gibt andere Sorgen in diesem Land. Fakt ist aber, dass der Sport das so nicht überleben wird“, sagt Michael Schrittwieser, der Sportliche Leiter der Kapfenberg Bulls, „wir stellen uns nicht die Frage, in welcher Form es weitergeht, sondern ob es überhaupt weitergeht.“ Die Bulls haben für sieben Angestellte die Kurzarbeit beim AMS angemeldet und versucht, den Klub finanziell weitergehend einzufrieren.