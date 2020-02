Facebook

Jubel bei den Kapfenbergern © GEPA pictures

Popcorn, Brötchen und Freigetränke gab es für die Fans beim ersten Auftritt des Cup-Titelverteidigers in der Walfersamhalle im Duell um die Liga-Tabellenführung mit Klosterneuburg. 78:78 nach regulärer Spielzeit, am Ende setzten sich die „Bulls“ in der Verlängerung 92:89 durch und thronen an der Tabellenspitze. Coach Mike Coffin: „Es war schwer, nach unserem historischen Cupsieg ins Spiel zu finden. Am Ende waren wir das bessere Team.“

Die Damen von UBI Graz müssen hingegen die Cup-Finalniederlage verarbeiten, in der Liga geht es in der Zwischenrunde ab heute um eine gute Ausgangsposition für das Semifinale. Gegnerinnen ab 18 Uhr im Sportpark sind die Basket Flames aus Wien.