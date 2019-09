Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Vorjahr waren die Piraten im Play-off © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Im Herbst 2015 stand die Saison in der 2. Basketball Bundesliga noch mit vier Kärntner Vertretern in den Startlöchern. Vier Jahre später hat sich diese Zahl halbiert. Radenthein war 2016 aus finanziellen Gründen ausgestiegen, die Raiders Villach – 2017 noch Meister und Aufstiegsaspirant – bekamen heuer aus eben diesen Ursachen keine Lizenz mehr. Übrig geblieben sind die zwei Klagenfurter Traditionsvereine, die am Wochenende in die Spielzeit starten. Die Wörthersee Piraten und KOS wollen beide ins Play-off der besten acht Mannschaften. Dazu haben sie sich auch ordentlich verstärkt.

Verlassen haben das Piratenschiff Elvis Keric (Spanien) und Matic Sirnik (2. slowenische Liga). Neu an Bord sind Ex-Raider Žiga Erčulj, Terz Ruzic und Rade Rodic, die aus Slowenien kommen, sowie der britische Forward Nick Conway, den ein Auslandsjahr an der Uni Klagenfurt an den Wörthersee verschlug. „Wir wollen auf jeden Fall die Playoffs erreichen, der fünfte oder sechste Platz wären das Ziel“, gibt sich Sportchef und Co-Trainer Andreas Kuttnig kämpferisch. Der Vorjahres-Viertelfinalist empfängt zum Saisonstart am Samstag (18 Uhr) die Mistelbach Mustangs in St. Peter.

Umbruch bei KOS

Auch KOS hat vom Ausscheiden der Villacher Raiders profitiert und Ales Primc zurückgeholt. Zudem kommt mit Tim Huber einer der besten Kärntner Korbjäger aus der Draustadt. Der Feldkirchner spielte zuvor auch schon für die Piraten. Mit Tiso Cvetkovič und Rijad Džigal gibt es außerdem zwei neue slowenische Legionäre, die unter Neo-Trainer Igor Pucko auflaufen werden. „Klares Ziel ist auch bei uns das Play-off“, sind sich Pucko und Sportchef Stefan Hribar einig. Abgegeben hat man „Big-Man“ Jaka Stemberger, der zurück nach Slowenien geht und mit Valentin Pasterk und Jan Razdevsek zwei Top-Talente, die in Nachwuchsabteilungen von Erstligisten wechseln. Pasterk geht nach Oberwart, Razdevsek nach Traiskirchen. „Schade, aber im Sinne ihrer Entwicklung verstehe ich das und wünsche ihnen alles gute“, sagt Hribar. Die Klagenfurter starten am Sonntag (17 Uhr) zuhause gegen Mattersburg.

Neu in der Liga sind Füstenfeld, das keine Lizenz im Oberhaus erhalten hatte, und Landesliga-Aufsteiger Raiders Tirol.