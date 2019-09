Spanien bezwang im Finale der Basketball-WM in China Argentinien mit 95:75.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marc Gasol & Co. holten den Titel © APA/AFP/GREG BAKER

Spanien ist zum zweiten Mal Basketball-Weltmeister. Die Iberer gewannen am Sonntag das Finale der WM in China gegen Argentinien deutlich mit 95:75 (43:31). 2006 hatte Spanien in Japan den ersten Titel gewonnen. Von der damaligen Mannschaft waren Rudy Fernandez und Marc Gasol auch heuer mit von der Partie.

Bronze ging an Frankreich, das Australien im Spiel um Platz drei 67:59 (21:30) bezwang. Die Franzosen hatten im Viertelfinale die ohne zahlreiche NBA-Superstars angetretenen USA eliminiert.