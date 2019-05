Die Kapfenberg Bulls haben am Mittwochabend das erste Finalspiel in der Admiral Basketball Bundesliga (ABL) für sich entschieden.

Bogic Vujosevic zeigte seine Klasse © APA/EXPA/ROLAND HACKL

Die Obersteirer setzten sich zum Auftakt der "best of five"-Serie vor eigenem Publikum gegen die Swans Gmunden 91:73 (39:37) durch. In einem Duell, das lange Zeit auf Augenhöhe geführt wurde, sorgten die Heimischen gegen Ende des dritten Abschnitts für die Vorentscheidung. Da setzten sich die vom zweifachen Finals-MVP Bogic Vujosevic angeführten Bulls nämlich erstmals ab und gingen mit 63:54 in die letzten zehn Minuten.

Im Schlussviertel ließ der zuletzt zweifache Double-Gewinner dann nichts mehr anbrennen. Die Bulls feierten somit im sechsten Saisonduell (inklusive Cup) mit den "Schwänen" den fünften Sieg. Finalspiel zwei steigt am Samstag (18.00 Uhr, live Sky Sport Austria) ebenfalls in Kapfenberg.