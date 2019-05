Facebook

© GEPA pictures

Spiel eins ist abgehakt, so auch die 84:90-Heimniederlage gegen die Klosterneuburg Dukes. Die Kapfenberg Bulls werden heute (20.15 Uhr, Sky Sport Austria) vor eigenem Publikum alles daran setzen, in der „Best of five“-Halbfinalserie den 1:1-Ausgleich herzustellen. „Wir haben nicht so schlecht gespielt, aber wir müssen diesmal besser kämpfen“, sagt Kapfenberg-Trainer Mike Coffin.

