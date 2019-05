Facebook

Köppel (ganz hinten Mitte) mit seinem Erfolgsteam © KK/Privat

Der Wolfsberger Daniel Köppel wird als eines der größten Talente in der heimischen Basketballszene gehandelt. 2018 wurde der 18-Jährige vom deutschen Spitzenklub Brose Bamberg verpflichtet. Erst kürzlich zogen die Burschen ins U19-Final-Four (NBBL) ein und das in eindrucksvoller Manier. „Wir sind bisher als einziges Team in der Nachwuchs-Bundesliga noch ungeschlagen und deshalb kann das Ziel nur der Titel sein. Am 25./26. Mai geht’s dann ums Ganze“, sagt der Kärntner mit der Lizenz zum „Dunken“. Auch in der 2. Bundesliga konnte der Wolfsberger bereits sein Potenzial aufblitzen lassen.

