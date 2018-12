Heute (18.30 Uhr) empfangen die Raiders Villach ABL-Tabellenführer Gmunden im Cup-Achtelfinale in Lind. Schon am Sonntag wartet das nächste Derby. Im Raiders-Lager keimte zuletzt Unruhe auf.

Raiders-Kapitän Nino Gross (links) zeigte sich selbstkritisch © (c) Weichselbraun Helmuth

Die Panaceo Raiders Villach bestreiten heute im Cup-Achtelfinale ihr Spiel des Jahres. Mit den Swans Gmunden kommt nämlich der Tabellenführer der ABL zum Leader der 2. Bundesliga in die Ballspielhalle Lind (18.30 Uhr). Obwohl man mit dem Derbysieg zuletzt gegen KOS seine Form bestätigte, rumort es im Raiders-Lager: „Das war keine gute Leistung von uns. Wir müssen uns mannschaftlich steigern, gute Einzelspieler haben wir“, sagt Kapitän Nino Gross.

Teamkollege Marko Jelica sagte gar: „Das Mannschaftsklima ist mehr als fragwürdig.“ Das kontert Obmann Rudolf Gross: „Natürlich können wir uns noch verbessern, aber wir sind ganz oben in der Tabelle. So schlimm ist es also nicht.“ Heute bedarf es jedenfalls einer Top-Leistung, um das ABL-Team zumindest zu ärgern. Dabei muss man weiter auf Tim Huber und Simon Finzgar verzichten, die beide an Knieverletzungen laborieren.

Schon am Sonntag wartet der nächste Kracher. Da kommen die Wörthersee Piraten zum nächsten Lokalschlager nach Villach, diesmal in die Sporthalle St. Martin. KOS empfängt zeitgleich Topteam Jennersdorf.

Basketball Cup-Achtelfinale: Panaceo Raiders Villach - Swans Gmunden, heute, 18.30 Uhr, Ballspielhalle Lind 2. Bundesliga, 11. Runde: Panaceo Raiders Villach - Wörthersee Piraten, Sonntag, 17 Uhr, SH St. Martin KOS Celovec - Jennersdorf Blackbirds, Sonntag, 17 Uhr, SH St. Peter