Die Raiders und KOS sind in der heutigen zweiten Cuprunde wohl Favorit. Schon am Sonntag geht es in der Liga weiter. Morgen und übermorgen steht für die Piraten ein Doppelspieltag in St. Pölten an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

KOS-Kapitän Smrtnik (links) hat ein Heimspieldoppel vor der Brust © (c) Markus Traussnig

Intensiv geht es für die drei Kärntner Zweitligisten zur Sache. Heute und morgen steht die zweite Cuprunde am Programm, am Samstag und Sonntag geht es in der Liga weiter. Im Cup sind in jedem Fall KOS und die Raiders Villach Favorit. KOS empfängt nämlich die Nord Dragonz aus Eisenstadt (18 Uhr, St. Peter), gegen die man am vergangenen Wochenende mit 107:86 den ersten Saisonsieg einfuhr. Dennoch sieht Trainer Dragan Sliskovic „defensiv noch Luft nach oben.“ Am Sonntag geht es in der Meisterschaft zuhause gegen die Basket Flames weiter.

Die Raiders sind noch ungeschlagen, alleiniger Tabellenführer und müssen heute in Salzburg und am Sonntag bei Vizemeister Jennersdorf ran. Beide Teams zählen zu den Raiders-Verfolgern mit je erst einer Niederlage. „Wir werden dennoch voll auf Sieg spielen, wissen aber, dass diese Mannschaften zu den besseren in der Liga zählen“, sagt Sportchef Nino Gross, der den Blitzstart so kommentiert: „In den letzten Jahren hatten wir immer Anlaufschwierigkeiten. Diesmal haben wir früher mit den Vorbereitungen angefangen und unsere Hausaufgaben gemacht.“

Doppelspieltag beim Tabellennachbar

Einen Doppelspieltag in der Ferne haben die Wörthersee Piraten vor der Brust. Die Klagenfurter gastieren am Freitag im Cup und am Samstag in der Meisterschaft in St. Pölten. Es ist das Duell zweier Tabellennachbarn, die beide mit je zwei Siegen und zwei Niederlagen in die Saisons starteten. Die Piraten siegten zuletzt „überzeugend und mit Einsatz des ganzen Kaders“, wie Sportchef Andreas Kuttnig sagt, in Deutsch Wagram.