Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Österreichs Basketball-Meister Kapfenberg droht in der Qualifikation zur Gruppenphase des FIBA Europe Cups das Aus. Im Hinspiel gegen den niederländischen Vizemeister ZZ Leiden unterlagen die Bulls am Mittwochabend zu Hause mit 62:79 (34:39). Das Rückspiel findet am 10. Oktober in den Niederlanden statt.

Bogic Vujosevic warf 14 Zähler für die Kapfenberger, David Samuels kam als bester Mann der Steirer auf zehn Punkte und zehn Rebounds. Die Hausherren lagen über die gesamte Spielzeit gesehen kein einziges Mal in Führung. Nach einem 19:31 im ersten Viertel entschieden die Kapfenberger den zweiten Spielabschnitt zwar für sich, Leiden zog danach aber entscheidend davon.