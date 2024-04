Zwei Runden vor Ende der Qualifikationsrunde haben die Kapfenberg Bulls das Play-off-Ticket gelöst. Die Mürztaler setzten sich im direkten Duell beim BC Vienna mit 80:72 (39:35) durch und sind somit nicht mehr aus den Top zwei zu verdrängen. Am letzten Spieltag könnte es in Oberwart zum Showdown um Rang eins in der Qualifikationsrunde kommen. Gegen die Wiener hatten die Bulls nicht von Anfang an Oberwasser. Zwischenzeitlich lagen die Gäste mit sechs Punkten zurück, kämpften sich angeführt von Urald King (26 Punkte) aber zurück in die Partie. „Es war ein heißes Match. BC Vienna hat super gekämpft. Schade, dass es sich für sie für das Play-off nicht ausgegangen ist. Gratulation an unsere Bulls. Ich denke, dass wir uns das Play-off wirklich verdient haben“, sagt Bulls-Vorstand Gerhard Horak.