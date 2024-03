Für die Toronto Raptors läuft es derzeit alles andere als nach Wunsch. Nicht nur, dass der Verein des derzeit verletzten Wieners Jakob Pöltl mit dem 88:96 gegen die Brooklyn Nets in die elfte NBA-Niederlage in Serie lief und damit wohl kaum noch Chancen auf einen Play-off-Platz hat. So stehen die Kanadier jetzt auch noch unter dem Verdacht des Wettbetrugs. Die Liga untersucht derzeit das Verhalten von Jontay Porter auf dem Parkett. Der Grund: Bei Spielen der Raptors seien in der laufenden Saison ungewöhnliche Wetten auf Porters Leistungen registriert worden, teilte ein Sprecher der Liga mit. Es bestehe der Verdacht, dass sich der 24-Jährige auswechseln ließ, um Wettgewinne zu ermöglichen.

Laut ESPN hätten Unbekannte ungewöhnlich hohe Beträge darauf gewettet, dass Porter unter einer bestimmten Zahl an Punkten, Rebounds, Assists und Dreipunktewürfen bleibt. Im Fokus stehen die Heimspiele gegen die Clippers und Sacramento am 26. Jänner und 20. März. In beiden Partien kam Porter nicht mehr als vier Minuten zum Einsatz und ließ sich frühzeitig auswechseln. Einmal wegen einer Augenverletzung, einmal wegen Krankheit. Er blieb in beiden Spielen punktlos, gegen die Clippers verzeichnete er drei Rebounds und einen Assist, gegen Sacramento lediglich zwei Rebounds.

Porter gab sein NBA-Debüt 2021 für die Memphis Grizzlies. Seit Dezember steht er bei den Raptors unter Vertrag.