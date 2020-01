Am 1. Februar kommt es im Grazer Sportpark zu einer Premiere: Erstmals wird in Österreichs ein Hallenturnier im American- und Flagfootball ausgetragen.

2016 wurde in Wien bei der Arena Bowl gespielt - nun geht es in Graz zur Sache © Stefan Wilfinger

In den USA war die Arena Football League mehr als 30 Jahre fest verankert und lockte die Zuschauer in die Hallen. Im November 2016 wurde die "Albert-Schultz-Halle" in Wien, mittlerweile "Erste Bank Arena" von einer Eishockey-Arena in ein Football-Feld umfunktioniert. Bei der Arena Bowl sind sich die besten Spieler Österreichs im Rahmen eines All-Star-Games gegenüber gestanden.