Todd Gurley (Mitte) war der Matchwinner © (c) AP (Rey Del Rio)

Matchwinner für die Gäste aus Kalifornien war Running Back Todd Gurley mit zwei Touchdowns und 132 erlaufenen Yards.

Auch die New England Patriots sind nach einem 24:10-Heimsieg über die Minnesota Vikings wieder auf dem besten Weg in die Play-offs. Quarterback-Superstar Tom Brady brachte beim Super-Bowl-Finalisten Pässe für insgesamt 311 Yards an den Mann. Der 41-Jährige hält nun bei 508 Touchdown-Pässen und liegt damit in der ewigen Bestenliste gleichauf mit Brett Favre. Nur Peyton Manning (539) und Drew Brees (518) haben in ihrer Karriere mehr Touchdown-Pässe geworfen.

Die Green Bay Packers trennten sich nach einer enttäuschenden 17:20-Heimniederlage gegen die Arizona Cardinals von ihrem Trainer Mike McCarthy, der sie im Jahr 2011 zum Super-Bowl-Triumph über die Pittsburgh Steelers geführt hatte.

Sonntag-Ergebnisse der NFL Green Bay Packers - Arizona Cardinals 17:20

Atlanta Falcons - Baltimore Ravens 16:26

Miami Dolphins - Buffalo Bills 21:17

Tampa Bay Buccaneers - Carolina Panthers 24:17

New York Giants - Chicago Bears 30:27 n.V.

Houston Texans - Cleveland Browns 29:13

Cincinnati Bengals - Denver Broncos 10:24

Jacksonville Jaguars - Indianapolis Colts 6:0

Detroit Lions - Los Angeles Rams 16:30

Oakland Raiders - Kansas City Chiefs 33:40

Tennessee Titans - New York Jets 26:22

New England Patriots - Minnesota Vikings 24:10

Seattle Seahawks - San Francisco 49ers 43:16

Pittsburgh Steelers - Los Angeles Chargers 30:3