An den aktuellen „Ausblick“ könnten sich die Spieler der BT Füchse in der HLA gewöhnen – auch nach dem heutigen Duell bei den Fivers aus Margareten (19.30 Uhr). Denn die Obersteirer reisen nach fünf Runden als Tabellenführer in die Bundeshauptstadt und das auch völlig verdient. „Es ist schön, wenn man in der Tabelle nicht nach oben schauen muss. Platz eins ist zwar nur eine Momentaufnahme, aber es ist gleichzeitig auch eine Auszeichnung für die Arbeit, die wir geleistet haben“, sagt Raul Santos über den derzeitigen Höhenflug der Füchse. In der aktuellen Spielzeit schlug man nach einer knappen Auftaktniederlage gegen Hard im Derby die HSG aus Bärnbach/Köflach sowie Ferlach, Krems und Bregenz.